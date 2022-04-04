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“ O BÖLGELERDE KESİNLİKLE DENİZE GİRMESİNLER ”

Son günlerde Mersin’in 321 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse her noktasında görülmeye başlanan denizanaları, ölü olarak da kıyılara vurmaya başladı.

ÇEVRE 04.04.2022, 09:33 04.04.2022, 13:10
“ O BÖLGELERDE KESİNLİKLE DENİZE GİRMESİNLER ”

Mersin kıyılarına vuran denizanalarının zehirli bir tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Ayas, bu denizanaları ölse bile zehirli iğnelerinin yakıcı özelliğinin bir süre daha devam ettiğini belirterek, kesinlikle dokunulmaması ve o bölgelerde denize girilmemesi uyarısı yaptı.
Son aylarda Doğu Akdeniz’i saran denizanaları, Mersin’in merkezinde de sahillere kadar indi. Daha önce Silifke ve Erdemli ilçelerinde, özellikle de turizmin merkezi Kızkalesi’nde ölü olarak sahile vuran denizanaları, şimdi de Mersin’in merkez Mezitli ilçesi kıyılarında görüldü. Açık denizde balıkçıların kabusu haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları, deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle çocukların ilgi odağı olan ölü denizanaları, zehirli özelliklerini bir süre daha muhafaza ettikleri için tehlike oluşturuyor.

“Çok tehlikeli, eli, bacağı yakıyorlar”
Son birkaç gündür Mersin’in gözde turizm noktalarının başında gelen Kızkalesi’nde ölü olarak sahile vuran çok sayıda denizanasının belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından, denizanaları bu kez de Mersin’in merkezinde ortaya çıktı. Merkez Mezitli ilçesi sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, ölü olarak kıyıya vuran denizanaları ile karşılaştı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Gökçe Kar, “İki tane denizanası var, bir tanesi çok büyük. Bayağı korkunç gözüküyorlar. Bunlar çok tehlikeli, eli, bacağı yakıyorlar” dedi.

“Balıkçıların ağlarına takılıp, yeniden denize atılmalarıyla kıyıya vurduklarını düşünüyoruz”
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının son dönemde Mersin’de yoğun olarak görülmelerinin nedenleri ve tehlikelerini İHA muhabirine anlattı. Denizanalarının uzun süredir Mersin Körfezi'nde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Ayas, son olarak turizm açısından Mersin için önemli bir bölge olan Kızkalesi’nde çok sayıda denizanasının kıyıya vurduğunu belirtti. Ayas, “Denizanaları ya akıntı sistemleriyle dalgalarla kıyıya geliyorlar ya da balıkçılık sezonu devam ettiği için daha büyük bir olasılıkla özellikle troller ve uzatma ağlarına takılan bu denizanaları denize tekrar atılıyorlar. Bunlar da ölü olarak kıyıya vurmuş olabilir. Biz bunun üzerinde daha çok duruyoruz. Yani Kızkalesi'nde çok sayıda kıyıya vuran denizanasının muhtemelen bir av aracıyla yakalanıp denize atılması ve sonrasında da kıyıya vurması şeklinde gerçekleştiğini düşünüyoruz” sözlerini dile getirdi.

“Ölseler dahi yakıcı etkilerini bir süre koruyorlar. Kesinlikle dokunmamak gerekiyor”
"Rhopilema nomadica" denilen ve Kızıldeniz'den gelen bu denizanası türünün çok büyük olabildiğine işaret eden Ayas, “Bunlar 8-10 kiloluk bir kütleye ulaşabiliyorlar. Tehlikeli ve zehirli bir tür. Bununla ilgili uyarılar yapılıyor. Hem balıkçıları uyarıyoruz hem de Kızkalesi'nde olduğu gibi kıyıya vuran denizanaları olduğunda, bunların flementlerinde ölseler dahi belli bir süre bu yakıcı etkilerini koruyorlar. Bu anlamda da kesinlikle dokunmamak gerekiyor” diye konuştu.

“Kesinlikle denizanalarının olduğu bölgelerde denize girmesinler”
Havaların ısınmaya başladığını ve Mersin’de artık insanların denize girdiklerini vurgulayan Ayas, “Denize giren vatandaşlara da uyarımız var. Kesinlikle denizanalarının olduğu bölgelerde denize girmesinler, çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Biz, bu türün akıntılarla birlikte Nisan ayı içerisinde körfezden çıkacağını düşünüyoruz. Turizm üzerinde bir etkisini beklemiyoruz, ama eğer çıkmazsa da ciddi bir sıkıntıya neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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