MİLLET BAHÇESİ SAHİLİNE VURAN ATIKLAR TOPLANDI
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mersin Millet Bahçesinin sahil etabında bulunan alanda iş makineleri yardımıyla yoğun bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmada, sahile vuran atıklar toplandı.
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mersin Millet Bahçesinin sahil etabında bulunan alanda iş makineleri yardımıyla yoğun bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmada, sahile vuran atıklar toplandı.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla hizmetler aralıksız devam ediyor. Bir yandan ilçe genelindeki tüm sokaklarda temizlik çalışması yapan, cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkayan ekipler, vatandaşların yoğun uğrak yerlerinden olan sahilleri de her türlü atık ve çöpten arındırıyor.
Bu kapsamda ekipler, her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği Mersin Millet Bahçesinin sahilinde biriken ve kötü kokan çöpler ile dalgalar sonucu kıyıya vuran tonlarca atığı, kepçeler yardımıyla uzun süren bir çalışma sonunda toplayıp kamyonlara yükleyerek sahilden uzaklaştırdı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19