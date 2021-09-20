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MHP MERSİN İL BAŞKANI GÖLGELİ : '' ÇEVRECİLİK MİLLİYETÇİLİKTİR ''
Milliyetçi Partisi Mersin İl Başkanlığı koordinasyonunda ; MHP'nin 13 İlçe Teşkilatı 18 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebeti ile eş zamanlı olarak temizlik hareketi düzenledi.
ÇEVRE 20.09.2021, 09:49 20.09.2021, 09:55
Milliyetçi Partisi Mersin İl Başkanlığı koordinasyonunda ; MHP'nin 13 İlçe Teşkilatı 18 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebeti ile eş zamanlı olarak temizlik hareketi düzenledi.
Milletvekilleri, Belediye Başkanları, vatandaşlar, partililer, Ülkü Ocaklı gençler ve STK temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, Mersinlilerin takdir ve teşekkürlerini aldı.
Etkinlikte konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zeynel Uğur GÖLGELİ “Özellikle son dönemlerde devlet-millet el ele vererek mücadele ettiğimiz orman yangınlarının vicdanlarımızda yarattığı ızdırap göstermiştir ki millet olarak doğal zenginliklerimize karşı hassasiyetimiz muazzam bir seviyededir.
Ancak bizim dikkat çekmek istediğimiz husus: bu zenginliklerimizin yalnızca felaketlere uğradığımızda değil her daim değerinin bilinmesi gerektiğidir.
Bu etkinliği tertiplemekteki amacımız yalnızca çöp toplayıp çevreyi temizlemek değil, aynı zamanda tüm vatandaşlarımızı çevre kirliliği konusunda bilinçlendirmektir.
Bu etkinliği yapmak için bizleri motive eden ve etkinliğimizin nihai hedefi olan “ÇEVRECİLİK MİLLİYETÇİLİKTİR” şuuru ise; sahip olduğumuz doğal zenginlikleri korumanın, güzel vakitler geçirdiğimiz sosyal alanları temiz tutmanın, milletimizin her bir ferdinin sorumluluğu olduğunu ve bu sorumluluk duygusu yaygınlaştıkça doğamızın temiz kalacağını vurgulamaktadır.” dedi.
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