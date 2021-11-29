METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Meteorolojiden Doğu Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de salı günü akşam saatlerinden sonra başlayacak olan fırtınanın, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa), yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) esmesinin beklendiği bildirildi. Çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan fırtına dolayısıyla, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenildi.