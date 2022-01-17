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METEOROLOJİDEN DOĞU AKDENİZ’DE ZİRAİ DON UYARISI
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren hafta sonuna kadar Doğu Akdeniz’de zirai don beklendiğini belirterek, üreticileri önlem almaları konusunda uyardı.
ÇEVRE 17.01.2022, 13:33 17.01.2022, 15:53
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren hafta sonuna kadar Doğu Akdeniz’de zirai don beklendiğini belirterek, üreticileri önlem almaları konusunda uyardı.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Doğu Akdeniz’de bugün akşam saatlerinden itibaren 23 Ocak Pazar sabahına kadar zirai don beklendiği bildirildi. Açıklamada, zirai donun gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli olacağı ifade edilerek, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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