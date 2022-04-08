MESKİ’NİN YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
MESKİ, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önünde bulundurarak başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesinde başlatılan yağmursuyu çalışmaları sayesinde vatandaşların yoğun yağışlı zamanlarda yaşadığı su baskını sorunları son bulacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağmursuyu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesindeki sokaklarda yağmursuyu çalışmalarına devam eden MESKİ ekipleri, vatandaşların yoğun yağışlarda sokaklarda biriken yağmursularından dolayı yaşadığı sıkıntıları gideriyor.
Mersin’in birçok noktasında altyapı yatırımlarına aralıksız devam eden MESKİ, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesinde bulunan 9 sokakta muhtelif çaplarda 2 bin 500 metre yağmursuyu hattı imalatı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla vatandaşların yoğun yağışlı dönemlerde zaman zaman yaşadığı su baskını sorunlarına son verilecek.
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