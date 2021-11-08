Son Dakika

MESKİ’NİN ARITTIĞI ATIKSULAR REFÜJ VE PEYZAJ SULAMADA KULLANILIYOR

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suları tekrar doğaya kazandıracak çalışmalara başladı.

ÇEVRE 08.11.2021, 09:49 08.11.2021, 10:02
MESKİ’NİN ARITTIĞI ATIKSULAR REFÜJ VE PEYZAJ SULAMADA KULLANILIYOR

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suları tekrar doğaya kazandıracak çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan arazözler aracılığıyla, tesiste arıtılan sular yeşil alanlarda kullanılarak, doğaya yeniden kazandırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, Türkiye’de ve dünyada küresel iklim krizinin başlamasıyla birlikte suyun geri kullanımının önemi noktasında farkındalık yaratmaya devam ediyor. Su kıtlığının tüm dünyada etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte suyun geri kullanılması da büyük önem kazanıyor. Bu noktada, suyu verimli ve akılcı kullanmanın bilinciyle hareket eden MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suları tekrar doğaya kazandırıyor. Tesiste arıtılmış suyun tekrar kullanımı için başvuruda bulunan MESKİ’nin talebi “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği” kapsamında kurulan komisyon tarafından değerlendirildi ve suyun kullanıma uygunluğu tespit edildi. Alınan bu izinle birlikte tesiste arıtılan atıksu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait peyzaj sulamada kullanılan arazözlerin dolumları gerçekleştiriliyor. Ardından Kızkalesi’nde bulunan tüm peyzaj ve refüjlerin sulaması, arıtılmış ve geri kullanım izni alınmış olan atıksularla yapılıyor. Böylelikle hem refüj sulamada kullanılan temiz su tüketimi azalıyor hem de alıcı ortama deşarj edilen suyun tekrar kullanımı sağlanıyor.

“Suyu daha verimli kullanmayı hedefliyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürü Alpagu İlter, küresel ısınmayla birlikte artan kuraklık ve kaynakların azalması ile önemi artan suyun tasarrufu noktasında çalışmalar başlattıklarını ifade etti. Çalışmanın detaylarını anlatan İlter, “MESKİ’yle yaptığımız çalışmada, geri dönüştürülebilir suyu refüjlerde ve sorumluluk alanımızdaki yeşil alanlarda değerlendirmeye başladık. Dünyada kullanılabilen su oranı, toplam su kaynaklarının yüzde 2,5’u kadar. Bu yüzde 2,5’un da yüzde 0,5’ini kullanabiliyoruz. MESKİ’nin arıtma tesislerinde arıtılan suyu, yeşil alanlarımızda kullanmaya başladık. İlk aşamasında arazözlerle değerlendiriyoruz. Daha sonra da otomasyon sistemiyle bu suyu kullanmaya başlayacağız. Suyu daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Kent genelinde tüm tesislerde arıtılan suları kullanmayı öngörüyoruz” dedi.

“Benzer projeleri diğer tesislerde de gerçekleştiriyoruz”

MESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Emel Deniz Avcı, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin Mersin’de bulunan 23 tesisten biri olduğunu belirterek, “Nüfusun artmasıyla birlikte temiz ve kaliteli suya olan ihtiyacın da artması bizi alternatif su kaynaklarını kullanıma yöneltti. Özellikle sulama ve benzeri alanlarda alternatif hangi su kaynaklarını bulabileceğimiz konusunda proje çalışması yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in talimatıyla özellikle refüj, sanayi, tarımsal sulama ile ilgili alanlara yöneldik. Bunlardan bir tanesi Park ve Bahçeler Dairesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz Kızkalesi Mahallemizin refüj sulamasında kullanılacak olan su miktarının tedariği ile ilgili oldu. Daha önce sulama için genellikle kuyu suları kullanılıyordu. Şu anda Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisimizin çıkış suyunu Büyükşehir Belediyemize bağlı arazözlere doldurarak, refüj sulamasında kullanım için hazır hale getirdik. Arkamızda gördüğünüz arazöz tesisten çıkan ve arıtılan suyla doldurularak orta refüj sulamasında kullanılacak. Benzer projeleri diğer tesislerde de gerçekleştiriyoruz. Başkanımızın deklare ettiği gibi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaklaşık 4 bin metreküp saatlik bir miktarı, Soda Sanayi’nin kullanımına tahsis edecek durumdayız. Bununla ilgili de proje çalışmalarımız artık son aşamasında. Diğer tesislerle ilgili de çalışmalarımız devam ederken, bununla ilgili müracaatlarımız sürüyor" diye konuştu.

banner290
Yorumlar (0)
23
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Kasım 2021
İmsak 05:44
Güneş 07:05
Öğle 12:30
İkindi 15:20
Akşam 17:45
Yatsı 19:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
sanalbasin.com üyesidir