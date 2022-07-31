MESKİ, TOROSLAR İLÇESİNDE İÇME SUYU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde içme suyu isale ve terfi hattı yapım işine devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin yatırım tutarı 4 milyon 504 bin lira olan yapım işi çerçevesinde, muhtelif çaplarda 6 bin 156 metre HDPE boru ile bin 861 metre çelik boru döşeme çalışması yapılması planlanıyor. Yeniköy Mahallesi’nin içme suyu altyapı sorununu çözmek için çalışmalara başlayan MESKİ’nin mevcut terfi hattını yenilemesiyle içme suyu abonelere daha verimli ulaşacak.

Söz konusu çalışmaların sona ermesiyle mahalle sakinleri kaliteli, kesintisiz ve yeterli içme suyuna kavuşacak.