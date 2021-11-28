MESKİ, SU SAYAÇLARINDAKİ DONMA TEHLİKESİNE KARŞI UYARDI

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında su sayaçlarının donma ve patlama riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

MESKİ Genel Müdürlüğünce, vatandaşların su sayaçlarını koruma altına alırken aynı zamanda sayaç okuma görevlilerinin su sayacı tüketim endeksini okumaları için sayaç ekranını tamamen kapatmamaları gerektiğinin önemine dikkat çekilen açıklamada; “Özellikle yaylalarda, müstakil evlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altında tutmalıdır. Su borularının bez, boru kılıfı, izocam ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanması ile çıkabilecek olası sorunlara karşı önlem alınmış olacaktır. Sayaçların bulunduğu yerlere demir, ahşap veya betondan yapılmış muhafaza sandığı ve vana koruyucu ceketleri yapılması gibi önlemler de yaşanabilecek sorunları minimuma indirecektir” denildi.

Sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda izlenebilecek adımlara da yer verilen MESKİ açıklamasında şu bilgilere yer verildi; "Sayaçlara hiçbir şekilde ateş veya sıcak su ile temas edilmemesi gerekmektedir. Bu durum musluk ve su borularının patlamasına, hasarın artmasına ve su kaybına sebep olmaktadır. Suyun donma derecesine düştüğü yerlerde yapılacak müdahale, vananın kapatılıp su akışının kesilmesi olmalıdır. Sayacın donması veya patlaması durumunda abonelerin su vanalarını kapatarak, su sayacı değişimi için ‘Alo 185 Çağrı Merkezi’ne ve MESKİ Genel Müdürlüğü şubelerine başvuru yapmaları halinde sayaç değişimi işlemleri kısa sürede yapılmaktadır.”