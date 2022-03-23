MESİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN ENGİN, PAMUKLUK BARAJINI İNCELEDİ

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, 2011 yılında temeli atılan Mersin’in Tarsus ilçesinin 30 kilometre kuzeybatısında Berdan Nehri’nin Pamukluk Çayı kolu üzerinde sulama suyu, içme suyu ve hidroelektrik enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan Pamukluk Barajı’ nda incelemelerde bulundu.

“2060 YILINA KADAR İÇME SUYU VE SULAMA SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK”

Temiz ve yerleşim alanlarının olmadığı bir havzada yer alan Pamukluk Barajı’nın, Mersin için önem arz eden ve stratejik bir proje olduğunun altını çizen Başkan Engin, “Hidroelektrik santralinin elektrik iletim hatları tamamlandı. Önümüzdeki aylarda enerji üretimine başlayacaktır. Ayrıca içme suyu ve sulama suyu iletim hatları ihale aşamasında olup gelecek yıllarda yapımına başlanacaktır. Mersin’ in 2060 yılına kadar içme suyu ve sulama suyu ihtiyacı karşılanacak. “

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin 168 milyon metreküplük su havzasına sahip, 184 bin dekar zirai araziye sulama suyu temin edecek olan Pamukluk Barajı’ nda, su depolama çalışmalarının başladığını, barajın yüzde 50 seviyelerinde dolduğunu belirtti. Başkan Engin; “Pamukluk Barajı havzası, yüksek rakımdan dolayı cazibeli sistemle içme suyu ve sulama suyu kullanımında enerji gideri olmayacaktır “ ifadelerini kullandı.