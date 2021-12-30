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MERSİNLİLER YENİ YILI 'SOKAK PARTİSİ' İLE KARŞILAYACAK
Mersin Büyükşehir Belediyesince yılbaşı gecesi sanatçıların sahne alacağı 'Yeni yıl sokak partisi' düzenleneceği bildirildi.
ÇEVRE 30.12.2021, 10:09
Mersin Büyükşehir Belediyesince yılbaşı gecesi sanatçıların sahne alacağı 'Yeni yıl sokak partisi' düzenleneceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık’ta Özgecan Aslan Meydanı’nda yapılacak partide yeni yıl eğlencesi saat 19.30’da DJ Mustafa Cingiz ile başlayacak. Ardından saat 20.30’da Grup Duvar, 21.30’da KIPER ve 22.30’da Grup AG Band sahne alarak performansları ile Mersinlilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.
Gecenin sonunda saat 23.30’da ise Doğukan Manço sahnede olacak. DJ performansı ile geceye renk katacak olan Doğukan Manço ile Mersinliler yeni yıla coşku içerisinde girecek.
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