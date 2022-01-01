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MERSİNLİLER 2022’Yİ 'SOKAK PARTİSİ' İLE KARŞILADI

Mersinliler, 2022 yılına Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’yeni yıl sokak partisi’nde girdi.

ÇEVRE 01.01.2022, 10:37 01.01.2022, 11:57
MERSİNLİLER 2022’Yİ 'SOKAK PARTİSİ' İLE KARŞILADI

Mersinliler, 2022 yılına Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’yeni yıl sokak partisi’nde girdi.

Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. Yeni yıla saniyeler kala alandakilerle birlikte geri sayım yapan Başkan Seçer, “2022 yılı inanç ve umut yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun” dedi.

Doğukan Manço’nun da DJ performansı sergilediği sahnede yeni yılın ilk dakikalarında çalınan eğlenceli müziğin ardından Mersinlilere seslenen Seçer, “Yeni yılınız kutlu olsun. Her şey çok güzel oluyor, çok daha güzel olacak. Ben de Doğukan’ı izlerken dedim ki, ‘bu belediye başkanlığı DJ’likten daha kolaymış. Gerçekten zor bir iş, kutluyorum. Bugün Mersin’de gençlerimize, çocuklarımıza çok güzel bir akşam yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

Kalabalığa, ‘Mersin’i seviyor muyuz?’ diye soran ve kuvvetli bir ‘evet’ yanıtı alan Başkan Seçer, “Mersin’e aşığız, ayrımımız gayrımımız yok. Hepimiz kardeşiz. Mersin’de yaşayan herkes kendini iyi hissetsin. Hepimiz Mersinliyiz, biriz, beraberiz. Ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için geleceğimiz daha güzel olsun diye çalışıyoruz. Birbirimizi daha çok seveceğiz, sizleri seviyorum” diye konuştu.

“2022 yılı inanç ve umut yılı olsun”

2022’nin umut ve inanç yılı olmasını dileyerek konuşmasını sürdüren Seçer, “Siyasi görüşünüz ne olursa olsun mezhebiniz, meşrebiniz, cinsiyetiniz ne olursa olsun hepinizi çok seviyorum. Bugün sevgili eşim Meral Seçer ile buradayız. Geride bıraktığımız 2021 yılı sıkıntılı, zorlu bir yıldı. Bir kenara bırakalım, her şeyi unutalım, geleceğe umutla bakalım. Önce kendimize inanalım, Mersinimize inanalım, ülkemize inanalım. Umut edelim; 2022 yılı inanç ve umut yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Yeni yıla girerken Doğukan Manço sahne aldı

Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen yeni yıl eğlencesinde, DJ performansının ardından alanı dolduran Mersinliler Grup Duvar, KIPER ve Grup AG Band konserleriyle 2021 yılının son dakikalarında doyasıya eğlendi. Son olarak sahneye Doğukan Manço çıktı. Doğukan Manço’nun DJ performansıyla Mersinliler 2022 yılını coşkuyla karşıladı.

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