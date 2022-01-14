MERSİNLİ ÇİFTÇİLERİN "KAR" SEVİNCİ

Mersin’in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirdi. 2 yıldır yağmur ve karın az yağmasından dolayı kuraklık yaşadıklarını belirten çiftçiler, yağışlardan memnun olduklarını belirttiler.

Silifke’nin yüksek kesimlerinde yer alan Kırobası (Mara), Saraydın, Kocaoluk, Kavak, Çatak mahallelerine iki gündür yağan kar, özellikle sebze üreticisini sevindirdi. Bir haftadır yağan yağmur ve iki gündür devam eden kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışlarla birlikte yer altı suların çoğalacağını ve kuraklık yaşamayacaklarını belirten Mehmet Yücel Güleç, “2-3 yıldır yer altı sularımızda azalma olduğu için sebze ekim alanları azalmıştı. Bir haftadır yağan yağmur ve sonrasında iki gündür devam eden kar yağışı yer altı sularımızı arttıracağı için sevinçliyiz. Ülkemizin birçok yeri kar yağışını esaret olarak görürken, biz nimet olarak görüyoruz. Yağan her kar tanesi bahçelerimize, sebzelerimize su olacak inşallah” dedi.

Öte yandan taşımalı eğitim yapan Kırobası İlk ve Orta Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin mağdur olmaması için bağlantı yolları sürekli Karayolları ekiplerince temizlenip tuzlanarak açık tutuluyor. Karayolları kar temizleme ekipleri ise sürekli olarak Kırobası Mahallesi’nde aşırı kar yağışına karşı hazır bekletiliyor. Krobası’ndan Karaman’a giden yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapalı olduğu bildirildi.