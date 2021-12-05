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MERSİNLİ AHMET BULVARI YENİLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesince kent genelinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

ÇEVRE 05.12.2021, 10:05 05.12.2021, 19:26
MERSİNLİ AHMET BULVARI YENİLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesince kent genelinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol yapım bakım ve onarım ekipleri tarafından yol yenileme programına alınan birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Sorunsuz yollar için kentin dört bir tarafında yol yenileme çalışmaları yürütülürken, bozuk zeminleri nedeniyle ulaşımda sorun oluşturan cadde ve bulvarlarda bakım ve onarım faaliyetleri de ekipler tarafından yerine getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesi Üçocak ve Siteler mahalleleri sınırlarına giren Mersinli Ahmet Bulvarındaki yolda sıcak asfalt serimine başlayan ekipler, çalışmalarını hızla tamamladı. Yolun deforme olan kısmında yıpranmış asfalt zeminin söküm işlemini yapan ekipler, ardından sıcak asfalt serim faaliyetlerini tamamlayarak, yolu vatandaşların kullanıma açtı.

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