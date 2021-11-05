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MERSİN’DEKİ KAÇAK AVCIYA BÜYÜK CEZA
Mersin’in Gülnar ilçesinde, kaçak olarak iki yaban keçisini avlayan avcıya 122 bin 224 lira para cezası kesildi.
ÇEVRE 05.11.2021, 08:56 05.11.2021, 09:27
Mersin’in Gülnar ilçesinde, kaçak olarak iki yaban keçisini avlayan avcıya 122 bin 224 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Gülnar’ın Çukurasma Mahallesi Gevendağı mevkisinde kaçak avcı olduğu ihbarını aldı.
Ekipler, avcının hem iki fişekle sınırlandırılmayan hem de başkası adına kayıtlı olan yarı otomatik av tüfeği kullandığını tespit etti. Ekipler şüphelinin sırt çantasında da silahla vurulmuş 3 ve 4 yaşlarında iki yaban keçisi buldu.
Kaçak avlanan kişiye 122 bin 224 lira ceza kesti.
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