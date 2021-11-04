MERSİN’DE YAYLA YOLLARI DÜZENLENİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus ilçesinin Gülek Mahallesi’nde bin 700 metrelik yolda çift kat sathi asfalt kaplama işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Gülek’in çarşı merkezinden geçen Atatürk Caddesi üzerinde 10 bin metrekarelik alanda yıpranan kilitli parke taşlarını da yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kırsalda bulunan en büyük mahalleler arasında yer alan Gülek Mahallesi’nde, ihtiyaç duyulan noktalara çift kat sathi asfalt kaplama işlemini tamamladı. Gülek Mezarlığı’nın çevresinde yapılan çalışma kapsamında yaklaşık bin 700 metre uzunluğundaki yol ağında zemin düzenlemenin ardından kombi araç vasıtasıyla çift kat sathi asfalt kaplama işlemi yerine getirildi. Özellikle yaz aylarında yaylaya çıkan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gülek’in çarşı merkezinden geçen Atatürk Caddesi üzerinde ise ekipler tarafından kilitli parke taşı döşeme çalışması uygulanıyor. Altyapı faaliyetleri nedeniyle deformasyona uğrayan Gülek çarşı merkezindeki yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yıpranmış kilitli parke taşları söküldü. Zemin ve kaldırım düzenleme işleminin ardından başta Atatürk Caddesi olmak üzere, bazı bağlantı yollarında kilitli parke taşı döşeme işlemi yapılıyor.

Gülek Mahalle Muhtarı Tuncay Seyrek, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olduğunu dile getirerek, “Mezarlık yollarımız bozuktu. İlgili yerlerle görüştük, geldiler baktılar. Önce tabanda sıkıştırma yaptılar, şu anda sathi kaplamasını yapıyorlar. Çarşı içerisinde şu an 10 bin metrekareye yakın bir parkemiz var, ekip orada da çalışıyor. Mezarlığımızın yolları önceden bozuktu, şu an düzene girdi. Bin 700 metre bir sathi kaplamamız yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gülek’teki diğer sorunlarla da ilgileneceklerine inanıyoruz” dedi.