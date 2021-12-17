Son Dakika

MERSİN’DE YAYLA VE ORMANLAR BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Mersin’in yüksek rakımlı yayla ve ormanları etkili olan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

ÇEVRE 17.12.2021, 09:48 17.12.2021, 10:05
MERSİN’DE YAYLA VE ORMANLAR BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Mersin’in yüksek rakımlı yayla ve ormanları etkili olan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yılın 8 ayını yüksek kesimlerde geçiren hayvancılıkla uğraşan göçerlerden sona kalanlar da yaylaların beyaza bürünmesiyle aşağı kesimlere inmeye başladı.

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar yağışı ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Mersin’de de ara ara etkili oluyor. Doğu Akdeniz kıyısında olan Mersin’in merkezi ve ilçeleri son günlerde yoğun yağmur yağışı alırken, bin 500 rakım üzerindeki yerleşim yerleri ile yaylalar başta olmak üzere birçok ormanlık alana kar yağdı. Yer yer yoğun kar yağışı Erdemli ilçesine bağlı Toros ve Sorgun yaylasından itibaren yüksek rakımlı bölgelerde de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yaylalar başta olmak üzere ormanlık alanlar da beyaz gelinliğini giydi. Yazın binlerce kişinin yaşadığı yaylaların büyük bir bölümü de sessizliğe büründü. Yılın 8 ayını yaylarda geçiren küçükbaş hayvancılıkla uğraşan göçerler ise sürülerini daha sıcak olan aşağı noktalara götürmeye başladı.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Havva Gürgah, "Şubat ayından bu tarafa bu bölgedeydik. Aralık ayı girdi kar yağdı, açıkta otluk alan kalmadı biz de aşağılara gidiyoruz. Kar olmayan daha sıcak bölgelere iniyoruz" dedi.

Toros Yaylası sakinlerinden Süleyman Seyrek ise, "Aralık ayı geldi, kar yağmaya başladı. Biz de hayvanlarımızı yemlemek için ahıra kapattık. Arkadaşlarımızın birçoğu sıcak bölgelere göçtü. Biz de aşağıda yerimiz olmadığı için burada kalıyoruz, burada kışı geçireceğiz. Biliyorsunuz kar olmayan yerde hayat olmaz. Bu sene kar şiddetli ve iyi geçecek. Baharda otlarımız çıkacak, suyumuz olacak her taraf güzelleşecek. Bu beklenti içerisindeyiz. Kar da bu sene iyi. Pazartesi günü itibariyle yoğun kar bekliyoruz" diye konuştu.

banner290
Yorumlar (0)
12
kapalı
Namaz Vakti 17 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8
sanalbasin.com üyesidir