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MERSİN’DE YABAN KEÇİSİ AVLAYANLARA CEZA YAĞDI
Mersin’in Silifke ilçesinde, bir yaban keçisini avlayarak derisini yüzen iki kaçak avcıya 64 bin 746 lira ceza kesildi.
ÇEVRE 06.12.2021, 11:15 06.12.2021, 12:10
Mersin’in Silifke ilçesinde, bir yaban keçisini avlayarak derisini yüzen iki kaçak avcıya 64 bin 746 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devlet avlağı içerisinde bulunan Hırmanlı Mahallesi Karayar mevkiinde kaçak yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine Mersin İl Şube Müdürlüğü Silifke DKMP Şefliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, 2 kaçak avcının bir yaban keçisini avlayarak derisini yüzdüğünü belirledi. Kaçak avcılara, 4 bin 746 TL idari yaptırım cezası, 60 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 64 bin 746 lira ceza uygulandı.
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