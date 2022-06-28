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MERSİN’DE TOPRAĞIN VE DOĞANIN ÖNEMİ ANLATILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, doğa ve çevre bilincinin küçük yaşta oluşması için Toroslar ilçesinde faaliyetlerini yürüten Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde, TEMA Vakfı iş birliğiyle ‘toprak’ konulu bir eğitim ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

ÇEVRE 28.06.2022, 10:32 28.06.2022, 10:54
MERSİN’DE TOPRAĞIN VE DOĞANIN ÖNEMİ ANLATILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, doğa ve çevre bilincinin küçük yaşta oluşması için Toroslar ilçesinde faaliyetlerini yürüten Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde, TEMA Vakfı iş birliğiyle ‘toprak’ konulu bir eğitim ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Toroslar ilçesinde faaliyetlerini yürüten Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde, çoğunlukla 4-6 yaş arası yaklaşık 100 çocuk eğitim alıyor. Bilimden sanata, oyundan çeşitli sosyal etkinliklere kadar pek çok ayrıntı, çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak için düşünülüyor. TEMA Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen eğitimin sunumunu 9 yıldır TEMA Vakfı gönüllüsü olan Ali Dönmez yaptı. Toprak nedir? Toprağın oluşumu, önemi, canlılara faydaları, ekosistemdeki yeri, toprağın altında neler olduğu, soru cevaplarla çocuklara aktarıldı. Programın sonunda çocuklara kitap ile TEMA rozeti dağıtıldı.

Çocuklar etkinliklerle bilinçlendiriliyor

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nin birim sorumlusu ve öğretmen Sonay Berber, atölyede kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler verdiklerini, uzun süredir özellikle 4-6 yaş gruplarıyla çalıştıklarını belirtti. Annelere yönelik de okuma yazma ve dikiş gibi eğitimler verdiklerini söyleyen Berber, çocukların farkındalığı yüksek bireyler olmaları için birçok konuda eğitimler de sunduklarını söyleyerek, “Park ve Bahçeler Dairesi’ndeki birimlerle de birlikte çalışmalar yürütüyorduk. Doğamızın, havanın ve suyun kirlenmesi gibi çok çeşitli dünya sorunları hakkında çocuklarla konuşuyorduk. Onları temelden yavaş yavaş hazırlamaya başlamıştık. Çiçek ekim, dikim etkinlikleri yaptık. Bahçemize geldiğimizde bahçe temizleme, düzenleme gibi etkinlikler yapıyorduk. TEMA ile iletişime geçtik ve ortak bir etkinlik yaptık. ‘Bize gelip toprağı, doğayı anlatır mısınız?’ dedik. Biz zaten biliyoruz ama çocuklar biraz daha bilinçlensin, birlikte hareket edelim. Doğanın önemini anlasınlar. TEMA’nın gelmesi, böyle bir etkinlik yapması, toprağın önemi hakkında konuşmak çok iyi oldu. Bu şekilde bir farkındalık eğitimi verdiler bize. Artık çocuklarımız daha bilinçli” dedi.

“Toprak temalı farkındalık eğitimi gerçekleştirdik”

TEMA Vakfı saha personeli Ali Dönmez, yaklaşık 9 yıldır TEMA Vakfı’nda gönüllü çalışmalar konusunda destek verdiklerini ve eğitim faaliyetlerine katıldıklarını belirterek, “Bugün çocuklarımıza ‘toprak’ temalı farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Toprak konusunu çocuklarla birlikte ele aldık. Doğa eğitimi konusunda farkındalık temalarından bir tanesi toprak. Biyolojik çeşitlik, yaş düzeyine göre iklim değişikliği gibi farklı alanlarda ve sıfır atık geri dönüşüm konusunda eğitim projeleri yürütüyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha duyarlı, doğasever birer birey olması içim gönüllülerimizle birlikte bu çalışmaları elimizden geldiğince bütün çocuklarımıza iletmeye çalışıyoruz. Belediyemizin de böyle güzel bir atölyesinde çocuklarımızla bir arada olmak çok keyif verici. Her yaş düzeyine göre hazırlanmış eğitimler var. Bu eğitim içeriklerini çocuklarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani küçücük bir dokunuş gerçekleştirip doğa ve çevre konusunda bir bilinçlendirme sağlayabildiysek ne mutlu” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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