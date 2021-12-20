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MERSİN’DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürülmesi tepkilere neden oldu.
ÇEVRE 20.12.2021, 11:13 20.12.2021, 11:24
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürülmesi tepkilere neden oldu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir doblo tipi aracın arkasına bağlı köpeğin götürülmesi hayvan severlerin tepkisine yol açtı.
Bir aracın arkasına bağlı köpeği gören ve bir kişi cep telefonuyla çekim yaparak tepki gösterdi.
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