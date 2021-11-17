MERSİN’DE SU TAŞKINLARININ ÖNLENMESİ İÇİN IZGARA TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, yoğun yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su baskınlarının önüne geçebilmek için ızgara temizliğine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ ekipleri 2021 yılı içerisinde Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde toplam 3 bin 750 metrekare ızgara temizliği ile yaklaşık bin 350 ton teressübat (tortulanma, çökelim) ve ızgara içerisine atılan maske, pet şişe, kağıt bardak gibi çöplerin temizliğini gerçekleştirdi. Temizlenen ızgaralar yıkandıktan sonra ızgara bağlantıları kontrol edilerek, hasar görmüş ızgara bağlantılarının tamiratı da yapıldı.

Izgaralara atılan çöpler, ızgara bağlantılarını tıkayarak suyun akışını engelliyor ve yağışlarda su taşkınlarının oluşmasına sebebiyet veriyor. Izgaralara atılan her türlü malzeme, atık su taşkınlarına ve sel tehlikesine neden oluyor. Bu durumun oluşmaması için harekete geçen MESKİ ekipleri, Mersin’in tüm noktalarında ızgara temizleme çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.