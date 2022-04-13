MERSİN’DE SEL VE TAŞKIN SULARI DENİZİ ÇAMURA ÇEVİRDİ

Sel ve taşkınlar nedeniyle Kayacı Vadisi'ndeki bazı mesire alanları da kısmen zarar gördü.

Meteoroloji’nin hafta başında yaptığı uyarı birçok kentte olduğu gibi Mersin’de de yağış özellikle bin 500 rakım üzerinde Toroslar bölgesinde etkili oldu. Ara ara sağanak yağış geçişlerin olması güneşin de kendini göstermesiyle kışın yağan karların erimesi sonucu taşkınlar oluşarak Erdemli ilçesi sınırlarında yer alan Limonlu deresine döküldü. Limonlu deresine dökülen taşkın sularının oluşturduğu küçük çaplı sel ise kayacı vadisinde mesire alanlarına kısmen zarar vererek denize ulaştı. Deniz ile derenin buluştuğu nokta ise çamurlu su nedeniyle kahverengiye dönüştü. Yer yer etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dağılan çamurlu suyun, deredeki su durumuna göre birkaç gün içinde eski haline gelebileceği kaydedildi.

Ara tatil nedeniyle ailesiyle Mersin'den Limonlu'ya sahil kenarına geldiğini belirten Mahmut Açıkalın, biraz rüzgarlı ama deniz havasının güzel olduğunu ve şiddetli akan dereyi görmek istediklerini belirtti.

Yağan yağmurlarla oluşan taşkınların çamurlu su getirdiğini ifade eden Açıkalın, denizin iki farklı renge büründüğünü ancak birkaç güne geçebileceğini söyledi.