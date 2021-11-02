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MERSİN’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Mersin’de sabaha karşı başlayan sağanak yağış kentin genelinde etkili oldu.
ÇEVRE 02.11.2021, 11:37 02.11.2021, 12:08
Mersin’de sabaha karşı başlayan sağanak yağış kentin genelinde etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptığı Mersin’de, sabaha karşı başlayan sağanak, kentin genelinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış dolayısıyla trafikteki araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleye doğru etkisini kaybederken, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
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