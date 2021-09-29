MERSİN’DE KUŞLARA YARDIM SEFERBERLİĞİ

Göksu Deltası’nda vatandaşlar, göç etmesi gerektiği halde yerde yatan ve uçamayan bir flamingo buldu. Tellere çarpıp ayağı ve boynundan yaralandığı belirlenen flamingoyu vatandaşlar veterinere götürdü. Göksu Deltası’nda ayrıca uçamayan bitkin halde bir şahin de vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Flamingo ve şahinin veteriner kliğinde tedavisi sürüyor.

Veteriner Hekim Lokman Eren, Göksu Deltası’nda allı turna olarak bilinen ve koruma altındaki flamingo ve şahinin yaralı olarak bulunduğunu belirterek, “Flamingolar Göksu Deltası’nı göç hattı olarak kullanmaktadırlar. Bu bölgede hem koruma altında hem de zaman zaman göç bölgesi olduğu için göçüp gitmektedirler. Flamingo yavru olduğu için elektrik tellerine çarpıp yere düşmüş. Duyarlı vatandaşlarımız bunu alarak bize getrdiler. Tedavisi ve beslenmesini yaptık. Flamingomuzu doğal yaşama bırakacağız. Şahinimiz ise yine Göksu Deltası’nda bulundu. Sıcaklardan dolayı yeterli beslenmeyi yapamamış, güçsüz durumda bize getirildi. Gerekli vitamin takviyelerini yaptık. Tedavisini tamamladık. Şahinimizi de doğal yaşama bırakacağız” dedi.