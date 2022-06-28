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MERSİN’DE KÖPEK EĞİTİM ALANI KURULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir ilk gerçekleştirilerek ‘köpek eğitim alanı’ kuruldu.

ÇEVRE 28.06.2022, 09:55 28.06.2022, 10:50
MERSİN’DE KÖPEK EĞİTİM ALANI KURULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir ilk gerçekleştirilerek ‘köpek eğitim alanı’ kuruldu.

Kaşlı Geçici Bakımevi’nden köpek sahiplenmek isteyen ancak nasıl iletişim kuracağını bilemeyenler için yola çıkılan proje çerçevesinde, önce sahiplenmek isteyen vatandaş, ailesi ve yaşadığı ev için hangi tür köpeğin uygun olduğuna karar verilecek. Ardından köpek ve sahibi, adaptasyon sürecini sorunsuz aşabilmek adına uzman eğitmen personel eşliğinde eğitimden geçecek. Bu aşamada eğitimli köpek Fox da çalışmalara eşlik edecek. Sahiplenilen köpeğe temel eğitimler arasında yer alan otur, kalk, bekle, yat, gel, takip et gibi komutlar öğretilirken, sokakta ve parkta gezilmesi anında verilmesi gereken komutlar da öğretilecek.

Proje çerçevesinde tehlikeli ırklar, agresif özellik gösteren sokaktaki patili dostlar ve engelli patili dostlar da eğitim alacak. Bu çerçevede ilk eğitim alan, tehlikeli ırklar olarak adlandırılanlar oldu. Şu anda bakımevlerinde hayatını sürdüren tehlikeli ırklar eğitimden geçti. Eğitilen tehlikeli ırkların, belirli aralıklarla padoklardan çıkarılarak sosyalleşmeleri ve birbirleriyle oyun oynamaya başlamaları sağlandı.

Bir diğer kitleyi ise sokakta yaşayan ve agresif özellik gösteren patili dostlar oluşturacak. Köpek familyası içerisinde yer alan alfa ve agresif özellik gösteren köpek ihbarı alındığında, Büyükşehir ekipleri bu köpekleri de alarak eğitimden geçirecek ve yeniden yaşam alanına bırakacak. Engelli köpekler ise engel durumuna uygun olarak hayatlarını çok daha kolay sürdürebilmek için uygun komut ve hareketlerle eğitilecek.

“Toplam 55 hayvan toplama ve hayvan bakıcı personelin eğitim almalarını sağladık”

Hayvanseverlerle yaptıkları görüşmeler sonrasında böyle bir eğitim alanı ihtiyacı doğduğunu ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, “Öncelikli olarak profesyonel bir ekip tarafından, 3 bakım evinde çalışan toplam 55 hayvan toplama ve hayvan bakıcı personelin; hayvan davranışları, hayvanlara yaklaşımı, bakım ve beslenme konularında eğitim almalarını sağladık. Bunun yanı sıra 6 personelimizin, sürekliliği sağlamak amacıyla bir hafta süreli eğitime tabi tutularak Eğitmen statüsünde sertifika almalarını sağladık” dedi.

Sahiplendirme sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Yıkılmaz, “Hem bu sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla, hem de sayıyı artırmak amacıyla böyle bir alan kurulmasına ihtiyaç duyduk. Bu sayede köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, buradaki görevliler tarafından kendilerine uygun olan köpekleri belirleyecek. Bu alan içerisinde bir adaptasyon süreci yaşamak suretiyle ve bunun yanı sıra yat, kalk, otur, bekle gibi basit komutları öğrenmek suretiyle, sahilde ya da dışarıda gezmek isterken kontrol altında yürümesini sağlayabilmek amacıyla böyle bir alan faaliyete açtık” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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