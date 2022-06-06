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MERSİN’DE DOLU 10 DAKİKADA BAHÇELERE ZARAR VERDİ
Mersin’in Erdemli ilçesinde, yüksek rakımlı bölgelerde 10 dakika etkili olan dolu yağışı bahçelere zarar verdi.
ÇEVRE 06.06.2022, 16:01 06.06.2022, 16:56
Mersin’in Erdemli ilçesinde, yüksek rakımlı bölgelerde 10 dakika etkili olan dolu yağışı bahçelere zarar verdi.
Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış Erdemli’nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 1600 rakımlı Toros Mahallesi ile Güneyli Mahallesi’nde sağanak yağış zaman zaman doluya bıraktı. 10 dakikada bahçeleri beyaza bürüyen dolu, meyve ağaçları ile sebze ekili alanlara zarar verdi.
Serası zarar gören üreticilerden Mustafa İnce, "Toroslardaki köylere yağan dolu 10 dakikada ortalığı mahvetti. Seramızın naylonlarını kestik, yoksa seramızı göçürecekti. Allah’tan gelene çare yok katlanacağız" dedi.
Öte yandan, dolunun etkili olduğu köylerde hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.
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