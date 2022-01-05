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MERSİN’DE BULUTLARIN ARASINDAN YANSIYAN GÜN IŞIĞI ŞAŞIRTTI
Mersin’de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı muhteşem bir manzara oluşturdu.
ÇEVRE 05.01.2022, 22:09 06.01.2022, 09:27
Mersin’de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı muhteşem bir manzara oluşturdu. Vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediği anlar kameraya yansıdı.
Mersin’de akşam saatlerinde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri şaşkına çevirdi. Sahilde oltayla balık avlayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bulutların arasından apartmanların üstüne yansıyan gün ışığı etkileyici bir manzara oluşturdu.
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