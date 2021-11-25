MERSİN’DE ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde başladığı 13 kilometrelik asfalt çalışmalarına devam ediyor. Mahallenin batısından başlayan asfalt çalışması, mahallenin doğusundaki Deliçay’a yaklaştı. Ekipler, Deliçay üzerindeki 146. Cadde’de de kaldırım çalışması yürütüyor.

MESKİ’nin mahallede gerçekleştirdiği ‘Çay ve Çilek mahalleleri içme suyu şebeke rehabilitasyonu yapım işinin ardından Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri devreye girdi. İş makineleriyle çalışmaları sürdüren ekipler, asfalta hazırladıkları yolları sıcak asfaltla kaplamaya devam ediyor. Ekipler, dökülmesi planlanan asfaltın yüzde 40’ının serim işlemini gerçekleştirdi. Öte yandan, Ahmet Kaya Parkı’nın çevresini kilitli parke taşıyla kaplayan ekipler, Deliçay üzerindeki 146. Cadde’de de kaldırım çalışması yürütüyor.

Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, 3 dönemdir mahallede muhtarlık yaptığını belirterek, “30-35 senedir bu mahallede oturuyorum. 35 sene içerisinde altyapıya kimse el atmadı. Vahap Başkanımız elini taşın altına koydu, bu işi yaptı. Şimdi devam ediyor. Daha da güzel olacak. Mersin güzel olacak, Vahap Başkanımızın sayesinde Çay Mahallesi daha da güzel olacak. Şimdi asfaltımız on numara. Burada çalışan personelden de Allah razı olsun. Deliçay’ın kenarlarına da komple kaldırım yapılıyor. O da en güzel taşlardan yapılıyor. Halk da memnun, teşekkür ediyor” dedi.

“Bugüne kadar kimsenin getirmediği hizmetleri bize getirdik”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Nuri Yıldızhan da 40 yıldır Çay Mahallesi’nde yaşadığını vurgulayarak, “Vahap Seçer’den Allah razı olsun. Bugüne kadar kimsenin getirmediği hizmetleri bize getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz kendi sokaklarımıza bundan sonra sahip çıkacağız. Bizim muhtarımız da bu işin üstüne çok düşüyor, ona da teşekkür ederim. 40 senedir ben böyle bir hizmet görmedim. İlk defa görüyorum. Vahap Seçer bize hizmet getiriyor” diye konuştu.

Fuat Yıldızhan ise hizmetten memnun kaldığını belirterek, “Çay Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşım. Vahap Seçer Başkan’dan razıyız. Verdiği hizmetten dolayı halkımız, milletimiz hep razıdır. Bu hizmetin ileride devam etmesini temenni ediyoruz. Yollar eskiden çok kötüydü. Şu an çok iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.