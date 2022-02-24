MERSİN’DE ALATA DERESİ’NDE SEL NÖBETİ
Mersin’in Erdemli ilçesinde Alata Deresi’nin debisinin yükselmesiyle birlikte taşma ihtimaline karşı yol kapatıldı, ekipler nöbet tutmaya başladı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde Alata Deresi’nin debisinin yükselmesiyle birlikte taşma ihtimaline karşı yol kapatıldı, ekipler nöbet tutmaya başladı.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde ara ara etkili oldu. Yağışla birlikte bin 500 rakımlarda mevcut karın da erimesiyle Alata Deresi’nde su seviyesi büyük oranda yükseldi. Bunun üzerine ilçenin ortasından geçen derenin sahile 50 metre uzağındaki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatılarak iş makineleri sevk edildi. Erdemli Belediyesine ait 2 iş makinesi köprü üzerinde müdahale için hazır beklerken, sel durumunda bent yapılması amacıyla 14 kamyonla da dolgu malzemesi getirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin de tedbir aldığı sel nöbetinde vatandaşlar da merakla bekledi. Ekiplerin sabaha kadar nöbetini sürdüreceği kaydedildi.
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:11
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:38
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15