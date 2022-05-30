MERSİN’DE AĞAÇLANDIRMA HİZMETİÇİ EĞİTİMİ YAPILDI

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, 2022 yılı hizmetiçi eğitim programı çerçevesinde Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık İşletme Şefliğinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulama esasları ve teknikleri konusunda uygulamalı eğitim çalışması yapıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Beyhan Altıntaş yönetiminde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına işletme müdürleri, işletme müdür yardımcıları ve ağaçlandırma şefleri katıldı. Eğitimde özellikle toprak profilinin değerlendirilmesi, makineli arazi hazırlığı, fidan dikimi ve bakımı, dikenli tel çit ihata tesisi, yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahı tesislerinin inşası konularına ağırlık verildi.