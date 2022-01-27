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MERSİN POLİSİNDEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile gönüllü hayvan severler, sokak hayvanlarına mama verdi.
ÇEVRE 27.01.2022, 11:31 27.01.2022, 13:33
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile gönüllü hayvan severler, sokak hayvanlarına mama verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler merkez Akdeniz ilçesi kırsalında yaptığı çalışmalarda yerleşim yerlerinin kısıtlı olduğu ve ulaşım imkanlarının bulunmadığı yerleri tespit etti. Gönüllü hayvan severler ile birlikte yoğun kar ve yağmur gibi olumsuzlukların da yaşandığı bölgelere mama bırakan ekipler, hayvanlarla yakından ilgilendi.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam ettiği bölgelerde zor durumda bulunan hayvanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
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