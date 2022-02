MERSİN DENİZİ KAN AĞLIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu yaptığı çalışmalar, balıkçı tekneleri, gemiler ve vatandaşların denizi ne kadar kirlettiğini ortaya koyuyor. Belediye, 2021’de sadece Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve liman çevresini kapsayan alandan yaklaşık 400 metreküp çöp topladı. Bu miktar bir araya getirildiğinde hacim olarak kapladığı alan devasa boyuta ulaşırken, denizi kirleten gemilere bugüne kadar uygulanan para cezası da toplam 57 milyon liraya ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizi temiz tutmak için yaklaşık 40 personelle gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Hem havadan hem de denizden çalışma yürüten ekipler, bir yandan denizdeki atıkları toplarken bir yandan da denizleri kirletenlere anında müdahale ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 3 deniz denetim aracı, bir deniz süpürgesi, bir deniz denetim teknesiyle bir yandan liman bölgesindeki katı atıkları toplarken, bir yandan da limana yanaşan ya da açıkta bekleyen gemilerin oluşturduğu kirlilikleri denetliyor. Ayrıca, hem gece hem de gündüz görüşü olan dron ile havadan da denetim yapan ekipler, denizi kirleten tekneleri ve gemileri tespit ederek, idari para cezası uyguluyor.



“2021’de denizden 400 metreküpe yakın atık topladık”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, denizi temiz tutmak için yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine anlattı. ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi çok önemsiyoruz’ diyen Halisdemir, Başkan Vahap Seçer’in bu konuda çok hassas olduğunu söyledi. Hedeflerinin, denizin kirlenmesinin önüne geçmek, kirletenleri de uyarmak ve idari yaptırım uygulamak olduğunu vurgulayan Halisdemir, “Bizim sınırlı bir alanımız var. Sınırımızın genişletilmesi için bakanlığa başvurularımızı yaptık. Eğer genişlerse tüm ilde de görevimizi genişletmek istiyoruz. Özellikle liman bölgesinde yüzeyde oluşan katı atıkları, kirlilikleri topluyoruz. 2021 yılında denizden 400 metreküpe yakın katı atık topladık. Bunlar, yüzeydeki yoğunluğu çok hafif olanlar. Hacimsel olarak çok büyük bir kütle olarak görebilirsiniz. Bu yıl da şu ana kadar 15-20 metreküp topladı arkadaşlarımız” dedi.



“2019’dan bu yana gemilere 57 milyon lira idari yaptırım uyguladık”

Deniz denetim teknesiyle limana yanaşan ya da açıkta duran yetki alanları içerisindeki büyük gemilerden meydana gelen kirlilikleri denetledikleri bilgisini veren Halisdemir, “Denizimizi kirletmelerini istemiyoruz. Maalesef 2019’dan bugüne kadar 33 tane idari yaptırım uyguladık ve 57 milyon lira para cezası kestik. Bu yıl da gemilere iki tane ceza kesmek zorunda kaldık. Yaklaşık 2,5 milyon liraya yakın bir rakam. Amacımız, idari yaptırım uygulamak, gemilere ceza yazmak değil. Ama kirletiyorsa da bunun bir bedeli olduğunu göstermek istiyoruz, çünkü başkanımız özellikle bu konuda bizi çok uyarıyor; bu konuda çok hassas. 321 kilometre kıyı şeridi olan Mersin’in her yerinden denize girilmesini istiyor. Biz de aynı düşünceyle katkı vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.



“Denize ekmek dahi atmasınlar”

Denizin temizliği noktasında vatandaşlara büyük görev düştüğünü vurgulayan Halisdemir, “Vatandaşlarımızdan talebimiz, lütfen kirletmesinler, denize hiçbir şey, ekmek dahi atmasınlar. Çamlıbel Balıkçı Barınağında küçük çaplı balıkçılarımız, restoran teknelerimiz, trol gibi büyük teknelerimizin hepsiyle konuşuyoruz, toplantılar yapıyoruz, ‘Lütfen kirletmeyin, burası cazibe merkezi olsun’ diyoruz. Vatandaşlarımız aileleriyle gelsinler, gezsinler istiyoruz. Kirli denize kimse gelmez” ifadelerini kullandı.



“Denizden klozet bile çıktı”

Yaptıkları deniz temizliğinde akıllara gelebilecek her şeyin çıktığına dikkat çeken Halisdemir, sandalye gibi eşyaların bile çıkanlar karşısında ufak kaldığını dile getirdi. “Denizden klozet bile çıktı” diyen Halisdemir, şöyle devam etti:

“Özellikle araba lastiği, alkollü veya alkolsüz içecek şişeleri çok fazla çıkıyor. Plastikler çok çıkıyor ve bunlar zamanla ayrışıyor mikro plastik oluşuyor ve bu mikro plastikleri temizlemek çok zor. Bunu balıklar, deniz kaplumbağaları yiyor. O balıkları bizler tüketiyoruz ve dolayısıyla bize geçiyor. Yani insanı da etkiliyor ve deniz ürünlerinin kalitesini de düşürüyor. Sigara izmariti oldukça fazla atılıyor. Lütfen bunu atmasınlar. Hatta şunu da rica ediyorum, lütfen yollardaki, ana caddelerdeki ızgaralara dahi çöp atmayın, çünkü bu ızgaralar yağmur kanallarıyla doğrudan denize bağlanıyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yaşanılabilir bir Mersin olsun, mavisiyle, yeşiliyle güzel bir kent olsun. Denizde küs olmak istemiyoruz, vatandaşlarımızın denize küsmesini istemiyoruz. Denizin her nimetinden yararlansınlar ama temiz denizde olur bu işler.”

Özellikle Çamlıbel Balıkçı Barınağındaki küçük teknelerin sintine suyunu da traktörle aldıklarını kaydeden Halisdemir, bugüne kadar yaklaşık 15 metreküp sintine suyunu lisanslı taşıma araçlarıyla lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf ettiklerini söyledi.



“Mikro plastikleri de almaya yönelik bir akıllı sistem kuruyoruz”

Deniz denetiminde teknolojiyi kullanmayı her geçen gün artırdıklarını belirten Halisdemir, deniz denetiminde artık dron kullandıklarını ve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir gemiyi bile çok kısa sürede denetleyebildiklerini söyledi. Halisdemir, “Şöyle de bir katkımız oldu aslında, bizde denizi kirletenlere sıfır taviz var. Bugün Afrika’dan, Avrupa’dan Orta Doğu’dan herhangi bir gemi Mersin Limanına geleceği zaman ‘Mersin Limanında belediyeyi asla affetmiyor. Sakın en ufak kirliliği dahi yapmayın’ diye ciddi şekilde uyarılıyor. Biz de bunu istiyoruz. Evet atmasınlar. Biz ceza yazmak istemiyoruz. O yüzden dronla da denetime başladık” dedi.

Şimdi de ‘seabin’ denen deniz yüzeyindeki mikro plastikleri de almaya yönelik bir akıllı sistem kurmaya başladıklarını ifade eden Halisdemir, “Denemelerini yaptık, bir-iki istemediğimiz nokta var. Onları da halledebilirsek özellikle öncelikle Çamlıbel Balıkçı Barınağımızdan başlayarak ilimizdeki birçok liman içerisinde bu sistemi kullanarak yüzeydeki küçük kirlilikleri dahi temizleyecek sistemi kuracağız” diye konuştu.