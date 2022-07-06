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MERSİN'DE YAYLA YOLLARINDA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bozulan yayla yollarında asfalt ve caddelerde kaldırım çalışması yapıldığı bildirildi.

ÇEVRE 06.07.2022, 09:49 06.07.2022, 10:22
MERSİN'DE YAYLA YOLLARINDA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bozulan yayla yollarında asfalt ve caddelerde kaldırım çalışması yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kentin birçok noktasında yol ve asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Merkezde ve kırsalda yoğun bir çalışma temposuna giren ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere göre belirli bir plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin çalışma programında yer alan ilçelerden biri olan Toroslar’da, yayla nüfusunun yoğun olduğu Gözne’ye bağlı Kurtuluş, Şıhbağı ve Kibar Ali Atıcı caddelerini kapsayan ve altyapı çalışması sonrası yoğun bozulmaların olduğu 2 bin 500 metre uzunluğundaki alanda önce asfalta hazırlık çalışması yapıldı. Zemin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından çift kat sathi kaplama asfalt çalışması yapan ekipler, vatandaşın talepleri doğrultusunda yol, yapım bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

“Çok güzel işler yapıyorlar”

Gözne Mahallesi Muhtarı Şevket Taşkın, Kurtuluş Caddesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Buranın önce altyapısı yapıldı, şimdi asfaltı döküldü. Asfaltımızı Vahap Seçer Başkanımız söz vermişti. Verdiği sözü de tuttu, Kurban Bayramına kalmadı, asfalt döküldü. Çok güzel işler yapıyorlar. Halkımızın biraz sabretmesi gerekiyor. Kanalizasyondan dolayı biraz tozuyordu ama ‘gülü seven dikenine katlanacak’ diye bir atasözü var. İnşallah en kısa zamanda o tamamlanan yerlerin de asfaltı dökülecek” dedi.

“Foseptik kokmayan bir Gözne’ye kavuştuk”

Başkan Seçer’in daha önce mahallelerini ziyaret ettiğini ve toz şikayetlerini ilettiklerini aktaran Taşkın, “O zaman burası çok berbat bir şekildeydi. Buranın 2-3 metre derinliğine altyapı boruları döşendi. Şimdi rahat ediyoruz. Asfaltı döküldü. Tozdan, topraktan her şeyden kurtulduk. Temiz, foseptik kokmayan bir Gözne’ye kavuştuk" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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