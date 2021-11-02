MERSİN'DE HORTUM TEKNELERİ BATIRDI, AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ, ÇATILARI UÇURDU

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Tisan Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşan hortum, balıkçı teknelerini batırıp, ağaçları kökünden söktü. Fırtına ve hortumun etkisiyle reklam tabelaları, bazı evlerin ve restoranın çatısı ve penceresi zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolapları devrildi, camları kırıldı.

Silifke ilçesi Tisan Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, dışarıda çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi. Fırtına ile birlikte oluşan hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu. Fırtına nedeniyle oluşan hortum nedeniyle bazı evlerin ve restoranın çatısı ile penceresi zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolaplarını devirdi, camlarını kırdı.

Tedbir aldıkları halde afetin önünde duramadıklarını belirten Tisan Sitesi sakinleri, “Fırtına başladı. Tedbirleri almak için sahildeki teknelerimizin olduğu yere geldik. Teknelerimizi daha sıkı bağlamaya çalıştık ancak fırtına çok güçlüydü. Tekneler birbirinin üzerine çıkmıştı. Tekneleri tekrar ayırdık. Fakat gece fırtına şiddetini arttırdı. Dolu, tipi, sağanak yağış derken hortum oluştu. Sabah gün ağarınca batan tekneleri denizden çıkardık. Dubalar koptu, çatılarımız uçtu. Ağaçlar kırıldı. Büyük bir hortum felaketi yaşadık” diye konuştular.