MERSİN'DE BAHAR TEMİZLİĞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bahar Temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen ağaçların bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yeni adresi Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı oldu. Ağaçların zarar görmüş dallarını ve yapraklarını temizleyerek hem ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesine olanak sağladı hem de görüntü kirliliğine engel oldu.

Ekipler trafikte herhangi aksaklığa sebep olmadan çalışmalarını tamamladı.