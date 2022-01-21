MBB'DEN 50 BİN KEZ DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devam eden pandemi sürecinde vatandaşların sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor. Ekipler, kent genelinde farklı noktalarda 50 bin kez dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler, düzenli olarak vatandaşların yoğun şekilde kullandığı yaya üst geçitleri, otobüs durakları, ATM’ler, çocuk oyun alanları, parklar ve spor alanlarını dezenfekte ediyor. 12 holderli araç ve 4 arazözün kullanıldığı çalışmalarda 36 personel görev alıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Temizlik Müdürlüğü İlaçlama Saha Denetim Sorumlusu Bülent Gül, “Pandeminin başladığı 2020 Mart ayı ile beraber kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak temas ettiği otobüs durakları, yaya üst geçitleri, çocuk oyun grupları, parklar, ATM’ler, pazar yerleri gibi yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Pandeminin başladığı günden bu yana farklı noktalarda 50 bin kez dezenfeksiyon çalışması yaptıklarına değinen Gül, “Tekerrürlü olarak bu uygulamalarımız devam etmektedir. Biz görevimizin başındayız. Virüse karşı mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza daha güvenli hijyenik alanlar oluşturmak için dezenfeksiyon çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.