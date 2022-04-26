KKTC ERENKÖY EKOTURİZM PLANINDA SONA GELİNDİ

Mayıs ayının sonlarında hayata geçecek projeyle bölgeyi gezenler, Kıbrıs mücadelesinde destansı direnişin izleri görme fırsatı bulacak.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bağlı Erenköy’de, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü ve KKTC Orman İdaresi ile iş birliğinde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ekoturizm planı hazırlandı.

Plan doğrultusunda Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünce ihalesi yapılan ekoturizm sahasının donatıları, ikmali ve montajı konusunda yüklenici firma ile sahada incelemelerde bulunuldu. KKTC Orman İdaresi, KKTC Vakıflar İdaresi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca koordineli bir şekilde yürütülecek olan projenin en geç 25 Mayıs 2022 tarihinde hayata geçmesi hedefleniyor.

Yapılacak ekoturizm alanı ile Kıbrıs Türkü’nün direnişinin can damarı olan Erenköy’de destansı direniş ve varoluş mücadelesinin tarihi, kültürel ve doğal değerleri de içine alacak şekilde hazırlanan ekoturizm donatıları ile ziyaretçilerin, o anı ve ruhu yaşamaları, yaşatmaları amaçlanıyor.