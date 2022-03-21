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KEYİFÇAT SAKİNLERİ GELECEĞE NEFES OLDU
Mersin Yenişehir İlçesi’nde bulunan Keyifçat Country sitesi sakinleri orman haftasında Çam , Portakal ve Limon fidanlarını toprakla buluşturdular.
ÇEVRE 21.03.2022, 14:43
Mersin Yenişehir İlçesi’nde bulunan Keyifçat Country sitesi sakinleri orman haftasında Çam , Portakal ve Limon fidanlarını toprakla buluşturdular.
Orman haftası münasebeti ile Keyifçat Country sitesi sakinleri yaklaşık 30 dönümlük bahçelerinde Fidan dikme etkinliği gerçekleştirdiler.Site Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Daşdelen etkinlik öncesi yaptığı konuşmada , ‘’ Sevdiklerimize ve geleceğimize nefes olmak adına bugün burada toplanmış bulunmaktayız.Orman Haftasını toprakla buluşturacağımız Çam , Portakal Limon fidanları ile kutlayacağız. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim ‘’ dedi.
Etkinlikte site sakinleri yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturdu.
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