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KAVŞAK VE REFÜJLER ARTIK DAHA YEŞİL

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarındaki refüj ile kavşaklardaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Kültür Park başta olmak üzere kent geneline yayılan yeşillendirme çalışmaları da hızla devam ediyor.

ÇEVRE 27.06.2022, 10:24 27.06.2022, 10:44
KAVŞAK VE REFÜJLER ARTIK DAHA YEŞİL

 Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarındaki refüj ile kavşaklardaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Kültür Park başta olmak üzere kent geneline yayılan yeşillendirme çalışmaları da hızla devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi tarafından Adnan Menderes Bulvarı boyunca yapılan refüj ve kavşaklardaki yenileme çalışmaları tamamlandı. Göz dolduran çalışmalarla Mersin daha da yeşil olurken, kent genelindeki yeşillendirme çalışmaları da hızla devam ediyor.

7 kilometrelik çalışma yapıldı

Modern dokunuşlarla kentin cazibesini artıran çalışmalar yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Proje Şube Müdürü Alpagu İlter, “Mersin’in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Kültür Parkın ulaşım yolunu sağlayan Adnan Menderes Bulvarında, iyileştirme çalışmaları çerçevesinde kavşak, refüj ve yaya geçidi düzenlemeleri ile çim alanın yenilenmesi çalışmalarını bitirdik. Bu çalışmayla bölge iklimine uygun çim ve bitki türleri seçilerek düzenlemeler yapıldı. Bunu yaparken, altyapımızla ilgili olarak otomatik sulama sistemimizi de yeniledik. Şu anda 7 kilometrelik alan içinde Babil Kavşağından Hilton Otele kadar olan bölümde teknolojiyi de kullanarak ve cazibe alanı oluşturmaya çalıştık. Kavşaklarımızda trafik güvenliğini ön plana çıkaracak şekilde, görsel sıkıntılar oluşturmamak adına bitkilendirmeye dikkat ettik. Artı olarak yaya geçitlerinde görüşü engelleyen, hem yaya hem araç güvenliği açısından küçük ve renkli bitkilerle düzenleme yaptık” dedi.

Mevsimlik değil, uzun ömürlü bitkiler kullanıldı

Çalışmalarda kullanılan bitkilerin mevsimlik değil, daha uzun ömürlü bitkiler olduğunu vurgulayan İlter, “Yol asfalt dairemizin yaptığı örneğin 100 kilometrelik refüj düzenlemesinde çim yenileme, bitki yenileme, otomatik sulama, toprak yenileme gibi çalışmalarımız da olacak. Bu bulvarda yaptığımız çalışmalar gibi. Bununla birlikte kaldırımlarda ağaçlandırma çalışmalarımız oluyor, çünkü güneşi bol bir memleketiz. İnsanların kaldırımlardan, yaya akslarından faydalanabilmesi için gölge yapan türlerden ağaçlar seçerek, geniş taşlı ağaçlarla bu bitkilendirmeyi yapıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda da Mersin daha yeşil bir kent haline geliyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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