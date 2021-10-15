KAÇAK YOLLA MERSİN’E GETİRİLEN CEYLAN ŞANLIURFA’DA DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINDI

Kaçak yolla getirildiği düşünülen Mersin’de duyarlı bir vatandaş tarafından yolda yakalanan ceylan, Şanlıurfa’da yapılan kontrolün ardından doğal yaşam alanına salındı.

Türkiye’de daha çok Şanlıurfa ve Hatay bölgesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ’Gazella gazella’ türü ceylan, kaçak olarak getirildiği değerlendirilen Mersin’in Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi’nde duyarlı bir vatandaş tarafından yolda görüldü. Yaralı olabileceğini düşündüğü ceylanı yakalayan duyarlı vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Erdemli av koruma ve kontrol ekibine haber verdi. Ekipler duyarlı vatandaşa ulaşarak ceylanı teslim aldı. Sağlıklı olduğu anlaşılan 1 yaşındaki ’Gazella gazella’ türü dağ ceylanı bakım ve takibinin yapılabilmesi için Şanlıurfa’ya gönderildi. Ceylan Şanlıurfa’da 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonundaki kontrolün ardından buradaki doğal yaşam alanına salındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Mersin ili Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi’nde vatandaşlarımız bize ceylan yakaladığını bildirdi. Gidip ceylanı teslim aldık. Yaptığımız incelemede ceylanın dişi bir Urfa ceylanı olduğunu tespit ettik. Tahminen ilçemize yasa dışı yollardan geldiğini düşünmekteyiz. Bugün ceylanımızı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 3. bölge müdürlüğümüz 75. yıl ceylan üretim istasyonu yetkililerine teslim ettik. Bütün vatandaşlarımızdan yaban hayvanları konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.