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GÖKSU VADİSİ’NDE SEYRİ DOYUMSUZ MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI
Mersin’in Silifke ile Gülnar ilçeleri arasındaki Göksu Vadisi’nde bulutların ormanın üzerine kaplaması ile ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıktı.
ÇEVRE 24.02.2022, 08:59
Mersin’in Silifke ile Gülnar ilçeleri arasındaki Göksu Vadisi’nde bulutların ormanın üzerine kaplaması ile ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıktı.
10 bin kilometrelik havza alanı, 260 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çeken Antalya, Konya, Karaman ve Mersin’den akarak Silifke ilçesinden Doğu Akdeniz’e dökülen Göksu Nehri doğal güzellikleri de içerisinde barındırıyor. Özellikle sık ormanların yer aldığı Göksu Vadisi’nin belirli bölgelerinin bulutlarla buluşması ile muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. Bulutların doğa ile oluşturduğu görsel şölen dron ile de görüntülendi.
Kaynak: İHA
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