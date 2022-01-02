GÖÇMEN KATLI KAVŞAĞINA ALTERNATİF OLACAK YOL YENİLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesince Göçmen Katlı Kavşağı çalışmalarından dolayı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alternatif güzergah olan Eğriçam Mahallesi 7. Caddede yol yenileme çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından yol yenileme programına alınan birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin sorunsuz yollar için kentin dört bir tarafındaki yol yenileme çalışmaları kapsamında, MESKİ’nin gerçekleştirdiği yağmursuyu ve içmesuyu deplase çalışmalarının ardından 7. Caddede bin 100 metrelik yola 2 bin 550 ton sıcak asfalt döküldü. Göçmen Katlı Kavşağı çalışmalarından dolayı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alternatif güzergah yenilenerek, Mersinlilerin hizmetine sunuldu.