FIRTINA KAZAYA NEDEN OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde fırtına kazaya yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkan tabelanın seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Meteorolojinin fırtına uyarısı yaptığı Mersin ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bölgedeki sera ve ekili alanlarda olumsuzluğa yol açan fırtına, Erdemli ilçesinde de kazaya neden oldu. Erdemli-Silifke arasındaki D400 Karayolunun Narlıkuyu mevkiinde, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tabela, seyir halindeki 33 AEP 122 plakalı aracın üzerine düştü. Fren yapan araca arkadan gelen 33 NF 954 plakalı otomobilin çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişinin hafif yaralandığı kazada, her iki otomobilde de hasar oluştu.

Fırtınanın bölgedeki etkisinin devam ettiği bildirildi.