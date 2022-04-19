ERDEMLİ’DE YOL 48 KİLOMETRE KISALIYOR

Çalışmalar tamamlandığında Esenpınar ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan yol 48 kilometre kısalacak.

Erdemli Belediyesi, kırsal kesimde yer alan Esenpınar Mahallesinde yol çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esenpınar Mahallesini Yeniyurt Mahallesine bağlayacak 5 kilometrelik yolun açma çalışmasını gerçekleştiriyor. 5 milyon TL’lik yatırım yapılan yol ağında, Esenpınar, Yeniyurt ve çevre mahalleler arasındaki mesafe yaklaşık 48 kilometre kısaltılıyor.



Ekiplerin başlattığı çalışmalardan vatandaşlar da oldukça memnun.

Üretimin önündeki engellerin kaldırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Esenpınar Mahallesi Muhtarı Musa Çetin, “Esenpınar, sadece çiftçilikle geçinen bir bölge. Esenpınar elmasıyla ünlü, Türkiye’de ilk elmayı çıkaran Esenpınar’dır. Yani dört mevsimlik bir yer bizim Esenpınarımız. Esenpınar-Yeniyurt bağlantı yolumuz vardı. Ticari açıdan gerçekten değerlendiremiyorduk, çok ihtiyacımız olan bir yoldu. Bizim üreticilerimizin önündeki engelleri kaldırdı” dedi.

Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyetini ifade eden Erkul Çınar da ”Yıllardır beklediğimiz anı şu anda gerçekleştiriyoruz. Mükerrem Tollu başkanımıza nasip oldu. Dedelerimizin bile hayali olan yol bize nasip oldu” diye konuştu.

Öte yandan, ekiplerin çalışmalarının 5 ayrı noktada aralıksız sürdüğü bildirildi.