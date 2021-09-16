ERDEMLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.

İlçenin yüksek kesiminde bulunan Güzeloluk, Harfilli ve çevre mahallelerde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, ikindi saatlerinde zaman zaman şiddetini arttırdı. Yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Yağış dolayısıyla sokaklarda dereyi andıran görüntüler oluştu. Dolu, açıkta sebze yetiştirilen tarlaları ve meyve bahçelerini beyaza bürüdü. Bazı açık alanlar çamur deryasına döndü.

Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, "İkinde saatlerinde yağış etkisini attırdı, bir süre sonrada yağmur yerini doluya bıraktı. Dolu da açık alanda üreticilerin domates, biber, patlıcan, lahana gibi sebzelere ve elma bahçelerine büyük ölçüde zarar verdi" dedi.

Öte yandan, meteorolojinin uyardığı yağışlı hava ilçe merkezinde de etkisini gösterdi.