DOĞU AKDENİZ’DE BİR HAFTA DAHA ZİRAİ DON VAR

Mersin’in de dahil olduğu Doğu Akdeniz’de son bir haftadır devam eden zirai donun 28 Ocak sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Doğu Akdeniz Bölgesinde bu akşam saatlerden itibaren 28 Ocak Cuma sabah saatlerine kadar gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiği belirtildi. Zirai don nedeniyle çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.