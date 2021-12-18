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DENİZİ BULUTLAR KAPLADI HORTUM ÇIKTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Mersin’de Doğu Akdeniz’in açıklarını bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı.
ÇEVRE 18.12.2021, 10:01 18.12.2021, 10:21
Mersin’de Doğu Akdeniz’in açıklarını bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı. O anlar bir balıkçı kaptanı tarafından görüntülendi.
Sabah saatlerinde Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerinin 12 mil açığının bulutlarla kaplanmasının ardından yağışla birlikte hortum çıktı. Çıkan hortum kilometrelerce uzaktan görüntülenmesine rağmen büyüklüğü dikkat çekti. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
O anları ise açıkta bulunan balıkçı teknesinin kaptanı Gültekin Işık cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
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