DENİZ KAPLUMBAĞALARININ ÜREME ALANLARINDA SAHİL TEMİZLİĞİ

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ‘caretta ceratta’ türü deniz kaplumbağaları konusunda toplumda bir farkındalık yaratılması noktasında denizde kıyısı bulunan ülkeler Türkiye, İtalya, Portekiz ve İspanya tarafından ortak bir proje hayata geçirildi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2021 yılı Kasım ayında hayata geçirilen ‘Carettas’ adlı eTwinning projesinde öğretmen ve öğrenciler, oldukça anlamlı etkinliklere imza atıyor. Proje kapsamda 10 öğretmen, 100 öğrenciyle birlikte Mersin’in merkez ilçe Mezitli’de yer alan 100. Yıl Tabiat Parkı’nda ‘doğa ve çevre farkındalığı gezisi’ düzenlendi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAME) görevli yetkililer de çocuklara caretta cerattalarla ilgili bilgi verdi. Deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan sahilde çevre temizliği yapan öğrenciler, örnek bir davranış sergiledi.

Öğrencilere Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi/Ortaokulu’ndan Havva Akdağ ve Leyla Aydemir, Kocavilayet Ortaokulu’ndan Esra Erdoğan Kaya ve Özge Yılmaz, Mehmet Adnan Özçelik Ortaokulu’ndan Buket Çapar, Fatma Çağlayan Öğ ve Gözde Alyakut Torun, Perşembe Vakfı Ortaokulu’ndan da Aytaç Özbakan rehberlik etti.

Bir yandan yaşadıkları kentin doğa ve çevresini keşfedip, diğer yandan da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ‘caretta ceratta’ türü deniz kaplumbağalarının yaşama alanlarını koruma çaba ve gayreti içinde olan öğretmen ve öğrenciler, etkinlikte keyifli anlarda yaşadı. Öğrenciler, projeleri için oluşturdukları ‘Hello People’ adlı şarkıyı da birlikte söylerken, renkli görüntüler oluştu.