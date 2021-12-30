Son Dakika

ÇOCUKLAR KENDİLERİNE ÖZEL SERADA EKİYOR, SULUYOR, YETİŞTİRİYOR

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara doğa bilinci kazandırmak için başlatılan “Doğa Müfettişleri' projesi kapsamında kurulan çocuk serasında minik eller tohumları ve fidanları toprakla buluşturuyor, suluklarıyla da onlara can suyu veriyor.

ÇEVRE 30.12.2021, 09:50
ÇOCUKLAR KENDİLERİNE ÖZEL SERADA EKİYOR, SULUYOR, YETİŞTİRİYOR

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara doğa bilinci kazandırmak için başlatılan “Doğa Müfettişleri' projesi kapsamında kurulan çocuk serasında minik eller tohumları ve fidanları toprakla buluşturuyor, suluklarıyla da onlara can suyu veriyor.

Erdemli Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünde hazırlanan çocuk serasında projeyle miniklere doğa bilinci aşılanıyor. Maruldan domatese, tohum ekiminden ağaç dikimine kadar birçok alanda uzmanlar eşliğinde uygulama yapan minik yürekler doğa bilinci ile yetişiyor. Doğa Müfettişleri projesi ilk olarak ilçedeki Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde uygulandı. Yediden yetmişe doğa gönüllüsü herkesin katılabileceği projede, kreş öğrencilerine düzenli olarak çocuk serasında eğitim verileceği kaydedildi.

Çocuk Serası ve Doğa Müfettişleri projesiyle, doğa bilinci ile dolu bir nesil yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Üretken belediyeciliğin her anlamda uygulandığı bir belediye anlayışla hareket ediyoruz. Şu anda on bir dönümlük bir alanda belediyemizin ihtiyacı olan tüm bitkileri burada üretiyoruz. Çocuklarımıza doğa sevgisi, vatan sevgisi, orman sevgisi ve ağaç sevgisini de onların beyinlerine nakşetmek adına şuan çocuklarımızla birlikte çocuk serasındayız” dedi.

Gelecek nesillerin tarım ürünlerini manavda öğrenmeyeceğini, ürünleri yetiştirerek öğrenmelerini hedefledikleri ifade eden Tollu, “Çocuklarımız sadece ürünleri manavda ya da evde, mutfakta görmeleri değil de bunu yetiştirmelerini de aynı zamanda sağlıyoruz çocuklarımızla birlikte. Malum bölgemiz tarım bölgesi, tarım bölgesinde çocuklarımızı da tarımla iç içe, doğayla iç içe bulundurmak adına böyle bir düşünceyi uyguluyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hepimize görevler düşüyor. Özellikle çocuklarımıza temiz bir çevrede yaşamalarının gereği olan onları bilinçlendirme gayretimiz var. Ormanların ne kadar önemli olduğunu, bitkilerin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza öğretmeye gayret ediyoruz. Tohumdan üretime kadar çocuklarımızla birlikte bunu biz gözlemleyeceğiz ve çocuklarımıza tarımın ülkemiz adına, dünya adına, gelecek adına ne kadar önemli olduğunu da çocuklarımızla birlikte en güzel şekilde yaşayarak müşahede etmiş olacağız” diye konuştu.

Doğa müfettişi olan ve minik elleri toprağa değen öğrenciler de yaptıkları çalışmayı anlatarak doğaya katkıda bulunacaklarını kaydetti.

banner290
Yorumlar (0)
13
kapalı
Namaz Vakti 30 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
sanalbasin.com üyesidir