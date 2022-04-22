BÜYÜKŞEHİR’DEN AKDENİZ ZEYTİNLİBAHÇE’YE SICAK ASFALT

‘Yolumuz Açık Olsun’ sloganı ile Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde çalışmaların sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 52 katlı gökdeleni ve Adalet Sarayı’nı içinde bulundurduğu için iş ve ticaret sirkülasyonu açısından yoğun olan ve en işlek cadde konumuna sahip olan Zeytinlibahçe’de asfalt çalışmalarını başlattı.

Araç ve yaya trafiğinin neredeyse günün her saatinde yoğun olduğu 700 metre uzunluğundaki Zeytinlibahçe Caddesi’nde çalışma yapan Büyükşehir ekipleri, önce freze ile asfalta hazırlık çalışmasını tamamladı. Trafikte aksama yaşanmaması adına yolu kısmi olarak kapatarak çalışmalarını sürdüren ekipler, zemin iyileştirmesinin ardından sıcak asfalt serimine geçti.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, yolu ulaşım için konforlu hale getirdi. Ekipler kısa sürede asfalt çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.